Завершилось голосование по выборам депутатов в Мосгордуму

СЕГОДНЯ 20:22 2019-09-08T20:27:22+03:00

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В Москве в единый день для голосования 8 сентября выбирали депутатов в городскую думу. В 20.00 избирательные участки закрыли. Выборы официально завершились. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. В этом году, напомним, у москвичей появилась возможность голосовать дистанционно прямо со своих смартфонов задействована система электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы этой возможностью воспользоваться, нужно было до 4 сентября подать заявление на mos.ru.

Москвичи выбирали из 225 кандидатов. На участках для голосования были установлены камеры наблюдения, изображения с них транслировали в зону видеоцентра. Более двух тысяч участков были оборудованы КОИБами.

С 8 утра в Москве открылись более 3600 избирательных участков, семь участков открылись раньше, в 6:00, чтобы на них смогли отдать свои голоса сотрудники Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU