Первые данные ЦИК Абхазии: Действующий президент набирает 56,7 процентов голосов

СЕГОДНЯ 21:00 2019-09-08T21:02:39+03:00

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На избирательных участках Абхазии идет подсчет голосов. Напомним, 8 сентября жители выбирали президента. Кандидатов было два - действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. Это второй тур президентских выборов. Первый тур состоялся 25 августа, тогда ни один из девяти претендентов не смог набрать 50 процентов голосов. Теперь победителя определят просто большинством голосов.

Чтобы выборы признали состоявшимися, явка избирателей должна быть не меньше 25 процентов. Необходимый порог по явке 8 сентября был пройден - выборы признали официально состоявшимися.

ЦИК Абхазии сообщает о первых результатах: Рауль Хаджимба пока набирает 56,7 процентов голосов. Его оппонент Алхас Квициния 41,2 процента. Подсчет голосов продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU