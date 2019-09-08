2019-09-08T15:28:18+03:00
Политика

Выборы в Абхазии признали состоявшимися

Второй тур президентских выборов состоялся 8 сентября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Выборы признаны состоявшимисяВыборы признаны состоявшимисяФото: Владимир ВОРСОБИН
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В Абхазии завершились выборы президента. Явка избирателей преодолела необходимый порог, чтобы процесс признали состоявшимся. Это второй тур выборов. За голоса избирателей боролись два кандидата действующий президент Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

Теперь комиссии преступают к подсчету голосов. Результаты должны объявить ближе к вечеру.

Напомним, первый тур выборов состоялся 25 августа. Претендентов на кресло президента было девять. Однако, никому из них не удалось набрать необходимых для победы в первом туре 50 процентов голосов граждан, которые пришли утром на избирательные участки. Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший большинство голосов. При этом явка избирателей должна быть не меньше 25 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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