Сербский депутат ответил на требование Брюсселя «не вступать в ЕАЭС»

СЕГОДНЯ 21:11 2019-09-08T21:11:51+03:00

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Как сообщил в интервью «КП» депутат Народной скупщины (парламента Сербии) от правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович, его страна продолжает курс на подписание соглашения о Зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), которое запланировано на 25 октября. Притом, что структуры Евросоюза официально возражают против участие Белграда в российском интеграционном проекте:

— Сербия подпишет такую договоренность с ЕАЭС, поскольку это в наших интересах. Европейский союз не имеет права злиться, ведь мы не член ЕС, и станем ли таковым — ещё никто не знает. До тех пор, пока мы, возможно, не войдем в Европейский союз [где действуют свои таможенные регламенты — ред.], нет причин отказываться от хорошего и плодотворного сотрудничества с Евразийским союзом. Это, прежде всего, наши экономические интересы, — сказал собеседник «КП».

Полную версию интервью сербского политика Владимира Джукановича читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU