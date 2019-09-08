2019-09-08T19:47:52+03:00
В мире

Сербский политик: Без Красной Армии освобождение Белграда никогда бы не произошло

Депутат Народной скупщины Владимир Джуканович ответил на вопросы «КП» о санкциях, Крыме и возможной поставке на Балканы ракетного комплекса С-400 [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сербский политик: Без Красной Армии освобождение Белграда никогда бы не произошлоСербский политик: Без Красной Армии освобождение Белграда никогда бы не произошло
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В нынешнем сентябре — 75 лет начала Белградской операции, когда Красная Армия вместе с югославскими партизанами освободила эту славянскую столицу от нацистов. С тех пор Сербия почти всегда оставалась одним из стратегических партнёров России на Балканах. Что нравится далеко не всем. Неделю назад Брюссель выступил против сближения Сербии с ЕАЭС (Евразийский экономический союз — это такой наш аналог Евросоюза: общее таможенное пространство, широкая интеграция, но без диктата одной-двух стран-гегемонов, как в случае с ЕС, которым заправляют Берлин и Париж — прим. ред.)

Так может ли Сербия вступить в ЕАЭС — или, напротив, настанет момент, когда она вслед за Западом введёт против России санкции? Об этом в интервью «КП» рассказал депутат Народной скупщины (парламента Сербии) от правящей Сербской прогрессивной партии — Владимир Джуканович.

«Надо осознавать чаяния русского народа по крымскому вопросу»

— Господин Джуканович, после 2014 года Сербия остаётся единственной крупной страной в Европе, отказавшейся принимать антироссийские санкции. Но в Белграде (пока лишь — на уровне отдельных «экспертов по евроинтеграции») всё громче слышны требования «прислушаться к Вашингтону и Брюсселю» в этом вопросе.

— Сербия никогда не будет вводить санкции против Российской Федерации — за исключением сценария, при котором у нашего руля окажутся прозападные силы. Что же касается действующего правительства, то, повторю, оно никогда не примет антироссийские санкции, а, наоборот, будет всеми силами развивать наши братские отношения.

— При этом Москва неизменно поддерживала территориальную целостность Сербии, не признав насильственного отделения Косова в 2008 году. Почему, в свою очередь, Сербия официально не признает Крым российским?

— Мы бесконечно благодарны России за то, что она твердо стоит на страже международного права и не приемлет отчуждения нашей территории. Мы маленькая страна, которая должна заботиться о своих интересах — и при этом осознавать чаяния русского народа по «крымскому вопросу». Мы знаем историю этого полуострова [который принадлежал России с 1783 года — прим. ред.]. Но нынешнюю ситуацию нам все равно нужно оценить исходя из Устава ООН [где закреплён принцип «территориальной неприкосновенности любого государства» — прим. ред.]

— Если вернуться к косовской проблеме, то каким вы видите её разрешение?

— В настоящее время не существует иного решения по Косово и Метохии, кроме уже утверждённой резолюции Совета Безопасности ООН №1244 [принята 10 июня 1999 года в последний день операции НАТО против Югославии: согласно этому плану, Косово остаётся частью Сербии на правах более широкой автономии; однако в реальности всё произошло по-другому — прим. ред.].

Такой план мы, безусловно, придерживаем. При этом шиптары [косовские албанцы — серб.] не готовы вести переговоры, но хотят реализовать худший сценарий отрыва, в чём их поддерживают США и большинство стран Европейского союза. Сербия же не примет решения, которое не является компромиссным (то есть учитывающим интересы не только косовских албанцев, но также и Белграда и сербского меньшинства на севере Косово).

Быть ли сербам в ЕАЭС и с С-400?

— Другой балканский игрок, Турция, недавно приобрела четыре дивизиона российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заметно изменив баланс сил в регионе. Не считаете ли вы, что Сербия могла бы последовать этому примеру?

— Мы, безусловно, развиваем с Россией превосходное военное сотрудничество и покупаем у неё вооружение. Благодаря чему мы обустроили нашу армию и сделали ее самой сильной в регионе. Что касается покупки российских систем ПВО, то здесь тоже есть определённые подвижки. В Сербии людям очень понравится, если мы приобретём С-400. Но возникает вопрос, действительно ли такая система нам нужна. Это уже компетенция экспертов, способных дать грамотную оценку. В любом случае, мы будем развивать наше военное сотрудничество ещё больше.

— 25 октября Сербия может подписать соглашение о зоне свободной торговле с ЕАЭС. Но в Брюсселе против.

— Сербия подпишет такую договоренность с ЕАЭС, поскольку это в наших интересах. Европейский союз не имеет права злиться, ведь мы не член ЕС, и станем ли таковым — ещё никто не знает. До тех пор, пока мы, возможно, не войдем в Европейский союз [где действуют свои таможенные регламенты — ред.], нет причин отказываться от хорошего и плодотворного сотрудничества с Евразийским союзом. Это, прежде всего, наши экономические интересы.

Депутат Народной скупщины Владимир Джуканович. Фото: facebook.com/vladimir.djukanovic.5/

Депутат Народной скупщины Владимир Джуканович. Фото: facebook.com/vladimir.djukanovic.5/

И о памяти

— Другая близкая нам славянская страна, Польша, почему-то не проявляет желания сотрудничать с Россией. И даже не пригласила нашу делегацию на сентябрьские торжества к 80-летию Второй мировой.

— То, что произошло в Польше, — просто стыд. Русский народ — тот народ, который одержал великолепную победу над нацизмом и фашизмом, оставив на полях той войны наибольшее количество жертв [по современным оценкам, в Великой Отечественной погибло 26,6 млн граждан СССР — прим. ред.]. Это тоже роднит Россию и Сербию, чьи потери были одними из наибольших по отношению к общему числу жителей [при довоенном населении в 15,4 млн Югославия во Второй мировой лишилась 1,027 млн своих дочерей и сынов — прим. ред.].

— И ваши западные соседи так же пытаются переписать историю той войны, как и наши?

— Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на годовщину Второй мировой, вместо того чтобы пригласить делегацию из Сербии для совместного траура, рассуждает об антифашизме. При том что Хорватия до сих пор наследует идеям нацистской НДН [«Независна Држава Хрватска» — марионеточное государство, созданное Гитлером в западной части Югославии после её оккупации весной 1941 года — прим. ред]. Более того, в Хорватии доныне прославляют своих коллаборационистов, воевавших на одной стороне с вермахтом. Всё это полный нонсенс!

— Совсем скоро, 20 октября, — 75 лет освобождения Белграда.

— Мы достойно отметим столь важную годовщину. И надеемся, что высокопоставленная российская делегация также будет присутствовать. Без Красной Армии это освобождение никогда бы не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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