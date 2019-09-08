Комиссия Госдумы проверит факты вмешательства Google и Facebook в выборы
В единый день голосования Роскомнадзор уличил Google и Facebook в размещении политической рекламы. Это при том, что компании заранее получали уведомление о «днях тишины» - 7 и 8 сентября в связи с выборами. Политическая реклама расценена ведомством и ЦИК как «вмешательство во внутренние дела России».
Теперь эту ситуацию будут обсуждать уже на другом уровне:
- Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ внимательно изучит данные о вмешательстве в выборы со стороны Google и Facebook, - цитирует слова главы комиссии Василия Пискарева РИА Новости.
Представителей компания пригласят на заседание комиссии Госдумы для ответа. Материалы, собранные Роскомнадзором уже переданы депутатам. Пискарев попросил другие госорганы сообщать в случае, если к ним поступила информация о подобных нарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU