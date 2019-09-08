Комиссия Госдумы проверит факты вмешательства Google и Facebook в выборы

СЕГОДНЯ 22:40 2019-09-08T22:44:48+03:00

Ранее Роскомнадзор сообщил о появлении политической рекламы на сайте компаний в «день тишины»

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В единый день голосования Роскомнадзор уличил Google и Facebook в размещении политической рекламы. Это при том, что компании заранее получали уведомление о «днях тишины» - 7 и 8 сентября в связи с выборами. Политическая реклама расценена ведомством и ЦИК как «вмешательство во внутренние дела России».

Теперь эту ситуацию будут обсуждать уже на другом уровне:

- Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ внимательно изучит данные о вмешательстве в выборы со стороны Google и Facebook, - цитирует слова главы комиссии Василия Пискарева РИА Новости.

Представителей компания пригласят на заседание комиссии Госдумы для ответа. Материалы, собранные Роскомнадзором уже переданы депутатам. Пискарев попросил другие госорганы сообщать в случае, если к ним поступила информация о подобных нарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU