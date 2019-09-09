В Госдуме предложили ввести ответственность за ложный вызов скорой помощи

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-09T15:00:36+03:00

В Комитете по охране здоровья заявили, что человек должен платить, если вызвал бригаду без повода

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В Экспертном совете при комитете Госдумы по охране здоровья начали рассматривать предложение о введении наказаний за ложный вызов скорой помощи путем компенсации соответствующих расходов страховым компаниям. Об этом сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев.

«Мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье», — приводит ТАСС слова депутата, который подчеркнул, что мера направлена на то, чтобы человек «без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов».

Политик отметил, что речь идет не о «платном вызове скорой помощи», а «об ответственности за ложный вызов скорой помощи».

По словам Кобзева, страховые компании пока «не со всем согласны», но вопрос обсуждается в рамках экспертного совета.

На данный момент, максимальный штраф за ложный вызов скорой помощи, пожарных, полиции составляет от тысячи до полутора тысяч рублей. В 2018 году депутаты предложили ужесточить наказание и ввести штрафы по 5000 рублей, а также исправительные работы около 200 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU