2019-09-09T15:42:39+03:00
Общество

Рогозин: "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения космонавтов

В "Роскосмосе" заявили, что аппарат должен обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рогозин: "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения космонавтовРогозин: "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения космонавтовФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что концерн "Калашников" может создать быстроходный катер для спасения экипажа космического корабля "Орел" в акватории Тихого океана.

В компании подчеркнули, что данный аппарат, который будут применять в случае возникновения внештатной ситуации, должен обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием, пишет "ТАСС".

- Не исключаю, что концерн "Калашников" представит свои предложения по быстроходному морскому средству, которое будет обладать специальным техническим оборудованием для оказания технической поддержки экипажа, - отметил Рогозин после встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дмитрий Рогозин рассказал, когда «Роскосмос» планирует отправить космонавтов на Луну. По словам главы госкорпорации, после 2030 года будет создан модуль лунной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Раде выступили с инициативой привлекать к уголовной ответственности за переговоры с РФ
Напавшему на Памфилову предъявлено обвинение в разбое
Лавров выразил надежду на улучшение отношений с Украиной
Бой Хабиба с Порье установил телерекорды
Памфилова: 25 из 45 прошедших в Мосгордуму кандидатов были поддержаны «Единой Россией»
Лавров: Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты
В Госдуме предложили ввести ответственность за ложный вызов скорой помощи
Газопровод "Сила Сибири" заработает в начале декабря
В Череповце началось строительство судостроительного завода
Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе
Рогозин: У пытавшихся проникнуть на объект Роскосмоса было «много чего интересного»
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»