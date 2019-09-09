Рогозин: "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения космонавтов

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-09T15:42:39+03:00

В "Роскосмосе" заявили, что аппарат должен обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием

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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что концерн "Калашников" может создать быстроходный катер для спасения экипажа космического корабля "Орел" в акватории Тихого океана.

В компании подчеркнули, что данный аппарат, который будут применять в случае возникновения внештатной ситуации, должен обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием, пишет "ТАСС".

- Не исключаю, что концерн "Калашников" представит свои предложения по быстроходному морскому средству, которое будет обладать специальным техническим оборудованием для оказания технической поддержки экипажа, - отметил Рогозин после встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дмитрий Рогозин рассказал, когда «Роскосмос» планирует отправить космонавтов на Луну. По словам главы госкорпорации, после 2030 года будет создан модуль лунной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU