Рогозин рассказал, когда «Роскосмос» планирует отправить космонавтов на Луну

23 Май 23:27 2019-05-23T23:27:01+03:00

По словам главы госкорпорации, после 2030 года будет создан модуль лунной базы

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ рассказал, когда планируется осуществить высадку человека на Луну.

По его словам, пилотируемые полеты к естественному спутнику Земли запланированы на 2029 – 2030 годы, а в 2029 году будут проводиться летные испытания и комплексное исследование Луны с помощью автоматического лунохода.

«2030 год – высадка человека на Луну, лунный взлетно-посадочный комплекс, после 2030 года – модуль лунной базы», - уточнил глава госкорпорации.

Отвечая на вопросы студентов, он также отметил, что запланированная Соединенными Штатами высадка американских астронавтов на Луну в 2024 году будет больше напоминать шоу.

«По нашей информации, конгресс деньги пересматривает и больше будет кидать денег на вот это шоу с высадкой на Луну (в 2024 году) и меньше денег пойдет на саму окололунную станцию», - сказал Дмитрий Рогозин.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава «Роскосмоса» в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что в России строится лунный корабль, и чем он отличается от недавно испытанного американцами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700865" frameborder="0"></iframe> Рогозин - о лунном корабле.

ИСТОЧНИК KP.RU