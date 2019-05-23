Рогозин рассказал, когда «Роскосмос» планирует отправить космонавтов на Луну
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ рассказал, когда планируется осуществить высадку человека на Луну.
По его словам, пилотируемые полеты к естественному спутнику Земли запланированы на 2029 – 2030 годы, а в 2029 году будут проводиться летные испытания и комплексное исследование Луны с помощью автоматического лунохода.
«2030 год – высадка человека на Луну, лунный взлетно-посадочный комплекс, после 2030 года – модуль лунной базы», - уточнил глава госкорпорации.
Отвечая на вопросы студентов, он также отметил, что запланированная Соединенными Штатами высадка американских астронавтов на Луну в 2024 году будет больше напоминать шоу.
«По нашей информации, конгресс деньги пересматривает и больше будет кидать денег на вот это шоу с высадкой на Луну (в 2024 году) и меньше денег пойдет на саму окололунную станцию», - сказал Дмитрий Рогозин.
Как писал сайт kp.ru, ранее глава «Роскосмоса» в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, что в России строится лунный корабль, и чем он отличается от недавно испытанного американцами.
Рогозин - о лунном корабле.
ИСТОЧНИК KP.RU