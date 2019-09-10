2019-09-10T07:34:59+03:00
Политика

"Мои волосы лучше, чем у моих друзей!": Трамп похвастался собственной прической

Президент США заявил, что в качестве доказательства своих слов готов намочить волосы, чтобы все убедились, что они настоящие
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский лидер Дональд Трамп ответил всем критикам по поводу своих волос, заявив, что они у него настоящие, и их состояние лучше, чем у многих друзей политика.

- "Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного! - гордо подчеркнул Трамп.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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