2019-09-10T00:46:34+03:00
Политика

Трамп заявил, что не ничего не знает о вывозе «американского шпиона» из России

По словам президента США, «ЦРУ прекрасно ответило», ему нечего добавить к этой истории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Беседуя с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об истории с «американским шпионом», которого якобы сначала внедрили, а затем «успешно эвакуировали» из Москвы спецслужбы Соединенных Штатов.

«Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает», - так он ответил на просьбу представителей прессы прокомментировать информацию, изложенную телеканалом CNN.

Ранее представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США заявили, что канал предоставил «неточные» данные, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по версии CNN, в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России своего агента. Телеканал утверждает, что этот человек был «высокопоставленным шпионом внутри российского правительства» и передавал ЦРУ ценную информацию, но оказался на грани провала.

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По данным заокеанского телеканала, вывезенный агент был близок к провалу, но у ЦРУ в Москве остались и другие «активы» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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