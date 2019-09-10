В Чувашии капитально отремонтируют все больницы и поликлиники

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-10T12:00:01+03:00

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев поставил задачу до конца года разработать региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. В будущем в республике планируется внедрить новую модель оказания пациентам первичной медико-санитарной помощи. Поручение Михаил Игнатьев дал по итогам совещания, которое провел Президент РФ Владимир Путин. На региональную программу развития первичного звена здравоохранения в Чувашии будет направлено 298,6 млн. руб.

Работа в этом направлении в республике ведется на протяжении уже нескольких лет: ремонтируются больницы и поликлиники, закупается современное оборудование, создаются новые рабочие места для медиков. Как отметил Михаил Игнатьев, с 2013 года в Чувашии построили 179 современных фельдшерско-акушерских пунктов. До конца 2019 года в Чувашии заработают еще 26 таких пунктов. Почти 2,5 млрд. рублей за последние три года было выделено на покупку нового оборудования для больниц и поликлиник. Еще 2 млрд. руб. было потрачено на капитальный ремонт учреждений здравоохранения.

- За пять лет мы реально сможем все учреждения капитально отремонтировать, - подчеркнул Михаил Игнатьев. - Мы должны воспользоваться возможностями нацпроекта. Все мероприятия, предусмотренные в наших программах, нужно включить в нацпроект.

Особо остро в районных больницах и поликлиниках стоит вопрос нехватки кадров. Чтобы решить его, республика заключила с образовательными организациями 600 контрактов на подготовку специалистов. Первые выпускники этой программы начнут принимать пациентов уже в 2020 году. В Чувашии действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: благодаря им за 5 лет в сельские междучреждения пришли работать 430 медиков.