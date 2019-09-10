Златану Ибрагимовичу поставят прижизненный памятник

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-10T12:17:44+03:00

Златан Ибрагимович в данный момент выступает за «Лос-Анжелес Гэлекси» в чемпионате США Фото: REUTERS

Он будет возведен в Мальме, где футболист начал свой карьерный путь

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Инициатором этой постройки выступила Федерация футбола Швеции. 37-летний Златан Ибрагимович в данный момент выступает за «Лос-Анжелес Гэлекси» в чемпионате США, где имеет весьма впечатляющую статистику: в 23 играх стартовавшего чемпионата США Златан забил 23 гола, что означает, что он отличается буквально в каждой игре.

Недавно Златан заявил, что всерьез раздумывает над тем, чтобы вернуться в чемпионат Англии (в 2018 году Ибрагимович перешел в «Лос-Анжелес Гэлакси» из «Манчестер Юнайтед») и выступать за «Манчестер Сити».

По решению Шведской федерации футбола в Мальме будет возведена в честь несгибаемого Златана Ибрагимовича 3-х метровая статуя футболиста из бронзы, весом пол тонны. Памятник будет находиться на площади между «старым» и «новым» стадионами, где Златан начинал свою карьеру.

По словам генерального секретаря шведской федерации Хокена Шестранда, памятник будет «данью уважения величайшему футболисту Швеции и одному из лучших игроков мира всех времен».

Ибрагимович забил за национальную команду 62 гола. Также на его счету более 400 мячей за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

ИСТОЧНИК KP.RU