2019-09-10T15:01:10+03:00
Экономика

Стало известно, на сколько вырос экспорт российской водки

Объемы поставок за отчетный период увеличились на 5,9%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экспорт российской водки вырос за семь месяцев на 14,7% в денежном выраженииЭкспорт российской водки вырос за семь месяцев на 14,7% в денежном выраженииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Объем экспорта российской водки вырос за январь-июль этого года на 14,7% в денежном выражении по отношению к показателям за аналогичный период 2018 года и составил 78,7 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

В натуральном выражении объем поставок водки за рубеж составил 1,106 миллиардов декалитров, что на 5,9% превышает прошлогодние показатели.

В июле экспорт данной продукции, по данным таможенной службы, в денежном выражении составил 13,6 миллионов долларов, что превысило прошлогодние показатели на 36,4%. В натуральном выражении составил 202,3 миллиона декалитров.

Отметим, что в 2017 году наблюдалась похожая тенденция. Тогда объем экспорта российской водки за январь-август вырос также на 14% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 78,4 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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