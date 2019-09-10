Стало известно, на сколько вырос экспорт российской водки
Объем экспорта российской водки вырос за январь-июль этого года на 14,7% в денежном выражении по отношению к показателям за аналогичный период 2018 года и составил 78,7 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.
В натуральном выражении объем поставок водки за рубеж составил 1,106 миллиардов декалитров, что на 5,9% превышает прошлогодние показатели.
В июле экспорт данной продукции, по данным таможенной службы, в денежном выражении составил 13,6 миллионов долларов, что превысило прошлогодние показатели на 36,4%. В натуральном выражении составил 202,3 миллиона декалитров.
Отметим, что в 2017 году наблюдалась похожая тенденция. Тогда объем экспорта российской водки за январь-август вырос также на 14% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 78,4 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU