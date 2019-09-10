2019-09-10T15:22:17+03:00
Общество

В Москве создали первую в России электронную базу прививок: на вакцинацию будут приглашать по смс

Приглашения родителям впервые будут направлять адресно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Приглашать на прививки будут по смсПриглашать на прививки будут по смсФото: Олег УКЛАДОВ
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Москва станет первым регионом страны, где заработала электронная база прививок. На сервере будут хранить данные по каждому несовершеннолетнему ребенку: какие прививки сделаны, какие и когда только предстоит сделать. А еще умная система начнет сохранить информацию об отказе родителей от вакцинации. При этом в базу медики обязаны указать, по какой причине родители написали отказ.

- Для столичного здравоохранения этот сервис важен ещё и тем, что позволяет адресно информировать родителей о необходимости привить ребёнка, — рассказали РИА Новости в московском департаменте здравоохранения.

Родителям впервые начнут отправлять смс на телефон с приглашением привести ребенка на вакцинацию. В сообщении появится информация о последствиях, которые могут наступить, если ребенка не прививать.

Врачи напоминают, что взрослым тоже нужно делать прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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