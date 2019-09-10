В Москве создали первую в России электронную базу прививок: на вакцинацию будут приглашать по смс

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-10T15:22:17+03:00

Приглашать на прививки будут по смс Фото: Олег УКЛАДОВ

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Москва станет первым регионом страны, где заработала электронная база прививок. На сервере будут хранить данные по каждому несовершеннолетнему ребенку: какие прививки сделаны, какие и когда только предстоит сделать. А еще умная система начнет сохранить информацию об отказе родителей от вакцинации. При этом в базу медики обязаны указать, по какой причине родители написали отказ.

- Для столичного здравоохранения этот сервис важен ещё и тем, что позволяет адресно информировать родителей о необходимости привить ребёнка, — рассказали РИА Новости в московском департаменте здравоохранения.

Родителям впервые начнут отправлять смс на телефон с приглашением привести ребенка на вакцинацию. В сообщении появится информация о последствиях, которые могут наступить, если ребенка не прививать.

Врачи напоминают, что взрослым тоже нужно делать прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU