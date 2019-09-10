Алексей Ежов стал новым прокурором Дагестана

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-10T17:21:52+03:00

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Владимир Путин назначил прокурором Дагестана Алексея Ежова. Указ президент подписал 7 сентября. Ранее кандидатуру Ежова одобрило Народное собрание республики.

Новый прокурор Дагестана родился в Алтайском крае. Работал в прокуратуре Хакасии. С 2017 по 2018 год возглавлял прокуратуру города Абакана, а в прошлом году попал на службу в Дагестан. Он был назначен заместителем прокурора.

Еще одно назначение в органах прокуратуры коснулось столичного отдела. Главой московского ведомства президент Владимир Путин назначил Дениса Попова, который ранее занимал должность заместителя главного прокурора республики. В прокуратуре Попов работает почти 19 лет, за это время заслужил такие награды, как Орден мужества и нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU