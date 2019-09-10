Алексей Ежов стал новым прокурором Дагестана
Владимир Путин назначил прокурором Дагестана Алексея Ежова. Указ президент подписал 7 сентября. Ранее кандидатуру Ежова одобрило Народное собрание республики.
Новый прокурор Дагестана родился в Алтайском крае. Работал в прокуратуре Хакасии. С 2017 по 2018 год возглавлял прокуратуру города Абакана, а в прошлом году попал на службу в Дагестан. Он был назначен заместителем прокурора.
Еще одно назначение в органах прокуратуры коснулось столичного отдела. Главой московского ведомства президент Владимир Путин назначил Дениса Попова, который ранее занимал должность заместителя главного прокурора республики. В прокуратуре Попов работает почти 19 лет, за это время заслужил такие награды, как Орден мужества и нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU