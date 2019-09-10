2019-09-10T17:21:52+03:00
Общество

Алексей Ежов стал новым прокурором Дагестана

Ранее он занимал должность заместителя прокурора республики
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Владимир Путин назначил прокурором Дагестана Алексея Ежова. Указ президент подписал 7 сентября. Ранее кандидатуру Ежова одобрило Народное собрание республики.

Новый прокурор Дагестана родился в Алтайском крае. Работал в прокуратуре Хакасии. С 2017 по 2018 год возглавлял прокуратуру города Абакана, а в прошлом году попал на службу в Дагестан. Он был назначен заместителем прокурора.

Еще одно назначение в органах прокуратуры коснулось столичного отдела. Главой московского ведомства президент Владимир Путин назначил Дениса Попова, который ранее занимал должность заместителя главного прокурора республики. В прокуратуре Попов работает почти 19 лет, за это время заслужил такие награды, как Орден мужества и нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В давке во время религиозного праздника в Ираке погибли 16 человек
Онищенко назвал причины дороговизны жизненно важных лекарств
В 2020 году в Москве может заработать система распознавания лиц для входа в метро
Президент снял Григория Карасина с должности замглавы МИД
Умер Леонид Ксанфомалити, автор гипотезы о жизни на Венере
Путин предложил использовать технологии искусственного интеллекта для госуправления
Пушков: «русский шпион» нужен США для раскрутки версии о «вмешательстве» России в выборы
С 2021 года женщины смогут управлять поездами метро в Москве
Чаще всего в Россию приезжают туристы из Украины и Казахстана
Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL
Президент назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова
На Тайване женщина в коме с мертвым мозгом вышла замуж
Парламент Эстонии отказался переводить все школы на эстонский язык
Во ФСИН появятся свиньи-ищейки
За нарушение правил хранения персональных данных могут штрафовать на 18 миллионов: законопроект прошел первое чтение
Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8