Психолог усомнилась к снижении числа разводов из-за кризиса

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-11T12:53:28+03:00

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Росстат сообщил о снижении числа разводов в России на 12%. По данным ведомства, в 2019 году на 1000 заключенных союзов приходится 621 развод, в то время как в 2018 году на 1000 свадеб приходилось 705 разводов.

Ряд экспертов предположили, что ситуация может быть связана с кризисом, ведь совместно вести хозяйство проще, чем по одиночке. Однако семейный психолог Светлана Бояринова выступила против таких предположений.

«Теоретически шанс есть: люди вынуждены взаимодействовать, с другой стороны – я мало вижу ситуаций, когда дети, деньги, совместное жилье ограничивали людей. Много историй, когда люди продолжают жить в одной квартире, будучи в разводе, приводят туда своих новых партнеров», - цитирует Бояринову ИА НСН.

Психолог добавила, что дошедших до точки невозврата людей редко останавливают какие-либо факторы, в том числе и финансовые неурядицы.

ИСТОЧНИК KP.RU