2019-09-11T14:52:02+03:00
Политика

Киев выплатит освобожденным из России украинцам по 100 тысяч гривен

Ответственным за осуществление единоразовой выплаты будет украинское Министерство по делам ветеранов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев выплатит освобожденным из России украинцам по 100 тысяч гривенКиев выплатит освобожденным из России украинцам по 100 тысяч гривенФото: REUTERS
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Украина выплатит каждому украинцу, освобожденному в ходе обмена с Россией, по 100 тысяч гривен (около 263 тысячи рублей). Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Только что приняла участие во втором заседании кабинета министров Украины. Было принято важное решение: каждый из 35 освобожденных украинских граждан получит единоразовую денежную выплату в размере 100 тысяч гривен», - сказала украинский омбудсмен.

Денисова сообщила, что ответственным за выполнение данного поручения будет Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, обмен между Россией и Украиной был осуществлен 7 сентября по формуле «35 на 35». Президент Украины Владимир Зеленский встречал освобожденных украинцев в аэропорт «Борисполь», где он заявил об открытии «первой главы» во взаимоотношениях. В Москве и Киеве сообщили о необходимости дальнейшего освобождения удерживаемых лиц. Однако в Кремле отметили, что говорить о сроках рано, предстоит «огромная» и «весьма скрупулезная» подготовительная работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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