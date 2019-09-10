2019-09-10T13:13:24+03:00
Политика

Кремль: Обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом нужно продолжать

Однако Дмитрий Песков подчеркнул, что еще рано говорить о сроках освобождения граждан России и Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль: обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом нужно продолжатьКремль: обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом нужно продолжатьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом необходимо продолжать, но говорить о сроках рано, поскольку предстоит «огромная подготовительная, весьма скрупулезная» работа. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с минскими договоренностями», - сказал представитель Кремля.

Песков указал на то, как долго велась подготовительная работа с состоявшемся накануне освобождением удерживаемых лиц. «Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно», - добавил он.

Напомним, обмен между Киевом и Москвой был осуществлен 7 сентября по формуле «35 на 35». После чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российско-украинские отношениях открыта «первая глава».

В ходе телефонного разговора с главой незалежной российский лидер Владимир Путин назвал произошедшие «добрым признаком». Помощник украинского президента Андрей Ермак сообщил, что состоявшийся разговор был конструктивным и проходил на равных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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