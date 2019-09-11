Госдума приняла в первом чтении законопроект об уничтожении дронов
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об уничтожении силовиками дронов. В случае, сели управляемый аппарат, с помощью которого ведется видеосъемка, заметят на территории аэропорта или в местах скопления людей, то дрон сотрудники полиции или Росгвардии могут сбить.
Владельцу дорогой техники протестовать будет бессмысленно, поскольку он нарушил правила использования дронов. Право сбивать устройства дадут в случае окончательного принятия депутатами проекта сотрудникам ФСО, ФСБ, Росгвардии.
Пока закон никак не регламентирует поведение силовиков в отношении дронов, сбивать их нельзя, а как реагировать, если аппарат, к примеру, находится на взлетном поле аэропорта, не понятно, ведь устройство представляет опасность.
Кстати, с дронами будут не только бороться- «летающие камеры» появятся в Московской городской поисково-спасательной службе.
ИСТОЧНИК KP.RU