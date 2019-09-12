Путин поздравил дирижера Спивакова с 75-летним юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил дирижера, народного артиста СССР Владимира Спивакова с 75-летним юбилеем.
Президент РФ отметил непревзойденного мастерство музыканта.
- Важно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, всегда трудитесь с полной самоотдачей, открываете новые творческие горизонты. Вы покорили лучшие сценические площадки мира, - заявил Путин в своем поздравлении.
Российский лидер также отметил, что Владимир Спиваков обладает уникальным даром педагога и наставника, искренне заботится о сохранении и развитии традиций отечественной культуры, сообщает сайт Кремля.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга с Днем независимости страны. Глава РФ высоко оценил сотрудничество Москвы и Ханоя.
ИСТОЧНИК KP.RU