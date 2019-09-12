Путин поздравил дирижера Спивакова с 75-летним юбилеем

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-12T12:24:51+03:00

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Российский президент Владимир Путин поздравил дирижера, народного артиста СССР Владимира Спивакова с 75-летним юбилеем.

Президент РФ отметил непревзойденного мастерство музыканта.

- Важно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, всегда трудитесь с полной самоотдачей, открываете новые творческие горизонты. Вы покорили лучшие сценические площадки мира, - заявил Путин в своем поздравлении.

Российский лидер также отметил, что Владимир Спиваков обладает уникальным даром педагога и наставника, искренне заботится о сохранении и развитии традиций отечественной культуры, сообщает сайт Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский президент Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга с Днем независимости страны. Глава РФ высоко оценил сотрудничество Москвы и Ханоя.

ИСТОЧНИК KP.RU