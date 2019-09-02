2019-09-02T12:51:30+03:00
Политика

Путин поздравил президента Вьетнама с Днём независимости страны

Глава РФ высоко оценил сотрудничество Москвы и Ханоя
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с 74-й годовщиной провозглашения независимости республики.

Глава РФ подчеркнул, что отношения между нашими странами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, и высоко оценил этот фактор. По словам президента, Москве и Ханою удалось наладить конструктивный политический диалог и установить продуктивное сотрудничество в самых разных сферах.

"Перекрестные" года России во Вьетнаме и Вьетнама в России будут лишь способствовать дальнейшему укреплению комплекса этих связей во благо двух дружественных народов, приводятся слова Путина на сайте Кремля.

"КП" писала, что прошлый год в РФ был посвящен японской культуре, а 2019-й - вьетнамской. Соответствующий указ подписал сам Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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