Власти Донецка: В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-12T12:16:03+03:00

По последней информации, подрыв устройства планировался во время прохождения поезда и привел бы к полному разрушению путей

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В Министерстве государственной безопасности Донецкой народной республики сообщили, что самодельное взрывное устройство было обнаружено на железной дороге в Донецке.

Подрыв планировался во время прохождения поезда и привел бы к разрушению путей.

На данный момент устройство обезврежено и передано для дальнейшего обследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU