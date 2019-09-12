На северо-западе Москвы мужчина из-за ревности убил свою жену

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-12T14:08:34+03:00

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На северо-западе Москвы 53-летний мужчина во время ссоры на почве ревности два раза выстрелил в свою 39-летнюю супругу.

Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. В ближайшее время 53-летнему мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, уточнили в сообщении СК. Также известно, что уже открыто дело по статье 105 УК РФ (убийство), говорится на сайте Следственного комитета.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года в Подмосковном Раменском на детской площадке зарезали 27-летнюю женщину. Мужчина ударил жертву ножом и уехал на машине в неизвестном направлении. Днем женщина пришла туда со своим маленьким ребенком. В какой-то момент подъехала белая машина, из которой вышел неизвестный мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU