«Муж убил ее на глазах ребенка»: в Раменском на детской площадке зарезали женщину

Подмосковный город Раменское снова попал в криминальную сводку. На детской площадке убили 27-летнюю Наталью К. Днем она пришла туда с маленьким ребенком, играли. В какой-то момент подъехала белая машина, из которой вышел мужчина.

- Они что-то кричали, мужчина нецензурно говорил. Ударил ее по щеке, а потом еще и еще. Мужчина сел в белую машину и уехал. А девушка упала и полилась кровь. Мы в шоке — он зарезал ее, - рассказала «Комсомольской правде» Инна Некрасова, жительница одного из домов на Лесной улице в Раменском.

- А девушка — местная жительница? - спрашиваю.

- Пока не знаем. Я ее лично не знала. Мама тоже ее не видела никогда. Мужчину тоже не рассмотрела. Говорят, что муж убил ее на глазах ребенка.

- А где сейчас ребенок?

- Его увезли медики. Наверное, мальчик в шоке.

- Какая у вас сейчас обстановка?

- Все огорожено. К домам никого не подпускают, только местных с пропиской.

То, что убийство произошло прямо на детской площадке, подтвердили и в правоохранительных органах. По предварительной версии, девушку убил ее супруг.

- Убийство произошло на Лесной улице. Мужчина нанес женщине 1992 года рождения ножевое ранение на детской площадке и скрылся. Пострадавшая от многочисленных ударов скончалась. В настоящее время разыскиваем мужчину, - сказали в ГУ МВД по Московской области.