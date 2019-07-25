2019-07-25T20:18:50+03:00
Происшествия

«Муж убил ее на глазах ребенка»: в Раменском на детской площадке зарезали женщину

Мужчина ударил жертву ножом и уехал на машине [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Детская площадка, на которой произошло убийство.Детская площадка, на которой произошло убийство.
Изменить размер текста:

Подмосковный город Раменское снова попал в криминальную сводку. На детской площадке убили 27-летнюю Наталью К. Днем она пришла туда с маленьким ребенком, играли. В какой-то момент подъехала белая машина, из которой вышел мужчина.

- Они что-то кричали, мужчина нецензурно говорил. Ударил ее по щеке, а потом еще и еще. Мужчина сел в белую машину и уехал. А девушка упала и полилась кровь. Мы в шоке — он зарезал ее, - рассказала «Комсомольской правде» Инна Некрасова, жительница одного из домов на Лесной улице в Раменском.

- А девушка — местная жительница? - спрашиваю.

- Пока не знаем. Я ее лично не знала. Мама тоже ее не видела никогда. Мужчину тоже не рассмотрела. Говорят, что муж убил ее на глазах ребенка.

- А где сейчас ребенок?

- Его увезли медики. Наверное, мальчик в шоке.

- Какая у вас сейчас обстановка?

- Все огорожено. К домам никого не подпускают, только местных с пропиской.

То, что убийство произошло прямо на детской площадке, подтвердили и в правоохранительных органах. По предварительной версии, девушку убил ее супруг.

- Убийство произошло на Лесной улице. Мужчина нанес женщине 1992 года рождения ножевое ранение на детской площадке и скрылся. Пострадавшая от многочисленных ударов скончалась. В настоящее время разыскиваем мужчину, - сказали в ГУ МВД по Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Грузия планирует субсидировать транзитные авиарейсы из России
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Глава Минобороны Франции вновь обвинила российский спутник в шпионаже
Матвиенко с оптимизмом смотрит на развитие отношений России и Украины
Генпрокуратура России признала "Атлантический совет" нежелательным
Михаил Ширвиндт объяснил причины развода с супругой
Усыновившую 118 детей женщину обвинили в мошенничестве
В Кабуле прогремели три взрыва: погибли десять человек
Гастарбайтер обокрал сына депутата Госдумы на заправке в Москве
ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в магазинах в размере 0,4%
Быстрее Аршавина: Житель Челябинска обошел футболиста на полосе препятствий
Борис Джонсон заявил, что Британия недостаточно готова к Brexit без сделки
На автомобиль польского евродепутата напали в Брюсселе
В аэропорту Амстердама отменили более 100 рейсов