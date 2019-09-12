2019-09-12T20:30:01+03:00
Политика

Захарова обвинила США в попытке разместить оружие в космосе

Официальный представитель МИД России ответила на «антироссийский выпад» американских властей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария Захарова ответила на обвинения России в "космической угрозе"Мария Захарова ответила на обвинения России в "космической угрозе"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мария Захарова ответила на обвинения председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорд. Он заявил о «российской угрозе» в космосе. Данфорд считает, что Россия, Иран, Китай и КНДР представляют реальную опасность для развернутых в космосе сил Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД России расценивает это заявление как «антироссийский выпад».

- Это попытка военно-политического руководства США оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космосе. Они просто перекладывают ответственность за дестабилизацию в области международной безопасности и глобальной стабильности, - сказала Захарова на брифинге 12 сентября. Ее слова цитирует ТАСС.

Действия США по мнению Захаровой могут привести к гонке вооружений. Она призвала привлечь внимание к проблеме мировое сообщество. Ранее она заявляла, что борьба за космос будет критически острой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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