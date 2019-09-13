Правительство России не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

СЕГОДНЯ 02:00 2019-09-13T02:00:38+03:00

Это не входит в прерогативу властей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что поручил отменить нормативные документы советских времен. В них зафиксирован и восьмичасовой рабочий день, который попадает под «регуляторную гильотину». Однако этот пункт под отмену не попадает.

- Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации. Мы сам восьмичасовой день не отменяем, - сообщил вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU