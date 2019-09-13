На севере Москвы нашли восемь снарядов времен Великой Отечественной войны
Находку сделали на территории строящегося дома
Изменить размер текста:
На севере Москвы рабочие обнаружили восемь артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Находку они сделали на стройплощадке.
- При проведении земляных работ на территории строящегося жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58 обнаружены восемь снарядов времен ВОВ, - рассказал в разговоре с «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU