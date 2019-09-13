При взрыве на юго-востоке Турции погибли четыре человека
Ранения получили еще семь мирных жителей
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На юго-востоке Турции произошел взрыв, при котором погибли четыре мирных жителя, еще семь человек получили ранения разной степени тяжести. Сообщается, что в районе Кулп в провинции Диярбакыр подорвался микроавтобус, в салоне которого находились пассажиры.
Известно, что выживших доставили в государственную городскую больницу. По данным газеты SABAH, за взрывом, предположительно, стоят члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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ИСТОЧНИК KP.RU