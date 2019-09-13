Погода в Москве на 13 сентября 2019 года: возможен небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-13T07:19:33+03:00

Стало известно, какой будет погода в Москве на 13 сентября 2019 года

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Погода в Москве на 13 сентября 2019 года будет переменно облачной. Температура воздуха по-прежнему аномально высокая - +23..+25 градусов в дневные часы, а атмосферное давление немного повышенное - 751 миллиметр ртутного столба.

Скорость ветра юго-западного направления 5-10 метров в секунду. Местами по области возможны небольшие кратковременные дожди, передает Гидрометцентр России.

На выходных температура резко упадет. Уже в субботу похолодает до +15..+17 градусов. Дальше с каждым днем будет становиться лишь морознее, и к понедельнику столбики термометров опустятся до +11 градусов.

Однако синоптики обещают, что москвичей еще ждет бабье лето. Сайт kp.ru писал, что тепло вернется в столицу примерно после 22 сентября. Температура поднимется до +22, не выше, поэтому успейте насладиться ясной и теплой погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU