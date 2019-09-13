2019-09-13T10:14:17+03:00
Общество

ФСБ потребовала заблокировать два почтовых онлайн-сервиса

Эксперты считают, что ситуация связана с поступлением ложных сообщений о минировании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервисаФСБ хочет заблокировать два почтовых сервисаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная служба безопасности России потребовала заблокировать два защищенных почтовых сервиса по обмену сообщениями в режиме "онлайн". Речь идет о сайте Mailbox.org, принадлежащем компании Heinlein Support GmbH, и Scryptmail.com, которым управляет SCRYPTmail LLC.

Роскомнадзор уже обратился к обеим организациям с просьбой предоставить данные для включения их в реестр организаторов распространения информации. Сведения должны были быть направлены в течение 15 дней, однако ведомство до сих пор их не получило.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил о планах надзорной службы обратится в суд с обвинением компаний в нарушении российского законодательства. При этом эксперты РБК связывают просьбу ФСБ о блокировке с массовыми анонимными сообщениями о "минировании".

Сайт kp.ru писал, что экстренные службы с середины прошлого года получают ложную информацию о заложенных в зданиях бомбах. Такие случаи фиксируются по всей стране, при этом отследить злоумышленников удается далеко не всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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