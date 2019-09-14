США хотят приобрести порт на севере Греции

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-14T10:57:27+03:00

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Соединенные Штаты планируют участвовать в приватизации греческого порта Александруполис, который оценивается как стратегически важный объект. Такое заявление сделал посол США в республике Джеффри Пайетт.

Объявление было сделано на мероприятии по случаю подъема земснаряда "Ольга", который затонул в порту еще в 2010 году и мешал использовать его на полную мощность. Вместе с послом на торжества приехал министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос.

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ИСТОЧНИК KP.RU