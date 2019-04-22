Сенатор США пригрозил Турции переносом базы в Грецию при покупке С-400

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-22T11:50:07+03:00

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Соединенные Штаты готовы пойти на перемещение в Грецию вооружения с турецкой базы Инджирлик, если Анкара не откажется от закупок у Москвы комплексов С-400. Соответствующие заявление сделал американский сенатор-демократ Боб Менендес.

«Мы привержены этому в соответствии со статьей 5 НАТО, и мы будем выполнять свои обязательства. Мы сделаем все, что нам нужно, в том числе передвижение баз и сил там, где это необходимо и где нам предлагают возможность из дружественных стран», - заявил он в интервью греческой газете «Катимерини».

Менендес выразил надежду, что Вашингтон «не дойдет до этого» и Анкара «не пойдет неправильной дорогой». «Мы надеемся, что мы не дойдём до этого. Турция должна определиться со своим курсом и что в конечном итоге в ее интересах», - сказал сенатор, отметив, что в случае закупок российских С-400 США сделает все, чтобы защитить национальную безопасность и безопасность союзников.

Напомним, что Вашингтон долгое время пытался отговорить Анкару от покупки российских комплексов. Так, американский вице-президент Майкл Пенс ставил Турцию перед выбором: приобретение С-400 или членство в НАТО. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не откажется от поставок и они могут быть завершены раньше июля 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU