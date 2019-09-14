2019-09-14T14:14:10+03:00
Звезды

Александр Балуев опроверг слухи о госпитализации

Ранее СМИ сообщили о якобы перенесенной актером операции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Александр Балуев в спектакле "Территория страсти"Актер Александр Балуев в спектакле "Территория страсти"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Актер Александр Балуев опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что он был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо. Сообщалось, что артисту якобы провели полное медицинское обследование, а потом сделали некую операцию.

"Это очередная утка!", - сказал 60-летний Балуев в комментарии сайту телеканала "360".

Сайт kp.ru писал, что артист отметил юбилей в декабре прошлого года. В беседе с "Комсомолкой" от признался, что начинает осознавать вхождение в число пенсионеров, но "магию" круглой даты не понимает.

Напомним, что Александр Балуев сыграл множество ролей как в России, так и в Голливуде, откуда уехал, устав от однообразия. Десять лет был женат на польской журналистке Марии Урбановской, и в этом браке у них родилась дочь Мария-Анна. Свое 60-летие актер отмечал именно с ними под Варшавой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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