Глава «Нафтогаза» предложил «Газмпрому» заменить Opal украинским газопроводом

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-14T16:36:15+03:00

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Украина предложила России использовать свой газопровод вместо Opal. В связи с решением Европейского суда юстиции компания «Газпром» обязана была вдвое сократить поставку газа по магистрали Opal - 14 сентября требование было выполнено. По этому газопроводу идет поставка в страны Центральной и Западной Европы. На ситуацию отреагировал глав украинской компании «Нафтогаз» Андрей Кобелев. Он разместил у себя на станице в фейсбук обращение к коллегам из России:

- Если Газпром хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся. Как делали это до того, как Газпром получил монопольный доступ к OPAL.

При этом Кобелев добавил, что со своей стороны приветствует решение суда, который «признал принцип солидарности». Глава «Нафтогаза» уверен, что регулятор защитил право на конкуренцию и «восстановил справедливость».

ИСТОЧНИК KP.RU