Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-14T15:18:58+03:00

По магистрали идет поставка в страны Центральной и Западной Европы

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Россия выполнила требование Европейского суда юстиции по OPAL. Напомним, согласно решению высшей инстанции компания «Газпром» должна была вдвое снизить транспортировку газа по указанному газопроводу. Требование было выполнено в субботу 14 сентября. Прокачку по магистрали снизили, как сообщает ТАСС с отсылкой на данные компании-оператора.

Поставки сократились с 44 млн кВт/ч до до 32,76 млн КВт/ч. При этом выросли поставки через другой газопровод - из «Северного потока» по NEL.

Министр энергетики России Александр Новак заявил ранее, что юристы оценивают решение суда по OPAL. До того, как будет готово их решение, глава ведомства отказался давать какие-либо комментарии.

Причиной резкого сокращения поставок газа по указанной магистрали стало решение Европейского суда юстиции, который аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU