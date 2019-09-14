Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа
Россия выполнила требование Европейского суда юстиции по OPAL. Напомним, согласно решению высшей инстанции компания «Газпром» должна была вдвое снизить транспортировку газа по указанному газопроводу. Требование было выполнено в субботу 14 сентября. Прокачку по магистрали снизили, как сообщает ТАСС с отсылкой на данные компании-оператора.
Поставки сократились с 44 млн кВт/ч до до 32,76 млн КВт/ч. При этом выросли поставки через другой газопровод - из «Северного потока» по NEL.
Министр энергетики России Александр Новак заявил ранее, что юристы оценивают решение суда по OPAL. До того, как будет готово их решение, глава ведомства отказался давать какие-либо комментарии.
Причиной резкого сокращения поставок газа по указанной магистрали стало решение Европейского суда юстиции, который аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU