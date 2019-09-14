Два россиянина пострадали в Турции: канат парашюта оборвался во время полета туристов

СЕГОДНЯ 21:38 2019-09-14T21:43:28+03:00

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В Турции пострадали два туриста из России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Анталье, ЧП произошло вовремя экстремального полета на парашюте. Популярное на турецких курортах развлечение закончилось для граждан нашей страны в больнице. Канат, которым привязывают парашют к катеру, внезапно оборвался во время полета. С большой высоты люди полетели вниз. Их отбросило на пальмы.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Российское ведомство подключилось к расследованию этого инцидента.

Полиция проверяет обстоятельства произошедшего. В том числе им предстоит выяснить, с соблюдались ли нормы безопасности и не допускали организаторы экстремального развлечения перевеса.

За курортный сезон 2019 это не первое происшествие с российскими туристами в Турции. Во время купания в бассейне утонула пятилетняя девочка из Москвы. Руку еще одной юной россиянки засосало в трубу бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU