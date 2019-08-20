В Турции руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна
Во время купания в бассейне турецкого отеля пострадал 12-летний ребенок из России. Семья из Санкт-Петербурга приехала на популярный курорт отдыхать несколько дней назад. Девочка хорошо плавала, потому родители разрешили ей понырять в бассейне. Когда после очередного погружения дочь не всплыла, отец кинулся на ее поиски. Оказалось, руку школьницы засосало в трубу. Мужчина попытался вытащить девочку, но ему не удалось.
Работники отеля выключили насос и вместе с отцом пострадавшей школьницы нырнули в бассейн. Папа девочки и еще семь мужчин смогли отломить кусок трубы и вытащить ребенка, находившегося без сознания из бассейна. Пострадавшую доставили в больницу. Мать девочки сообщила «Фонтанке», что дочь находится в коме.
ЧП произошло 18 августа. За следующие два дня сердце девочки останавливалось пять раз.
Отдых в Алании закончился для семьи из Татарстана в 2014 году настоящей трагедией. В бассейне утонул шестилетний мальчик. Его мама рассказала журналистам. Что сына никто из персонала даже не пытался спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU