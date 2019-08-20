В Турции руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-20T09:03:00+03:00

Отцу и еще семерым мужчинам пришлось сломать трубу, чтобы вытащить ребенка – девочка в коме

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Во время купания в бассейне турецкого отеля пострадал 12-летний ребенок из России. Семья из Санкт-Петербурга приехала на популярный курорт отдыхать несколько дней назад. Девочка хорошо плавала, потому родители разрешили ей понырять в бассейне. Когда после очередного погружения дочь не всплыла, отец кинулся на ее поиски. Оказалось, руку школьницы засосало в трубу. Мужчина попытался вытащить девочку, но ему не удалось.

Работники отеля выключили насос и вместе с отцом пострадавшей школьницы нырнули в бассейн. Папа девочки и еще семь мужчин смогли отломить кусок трубы и вытащить ребенка, находившегося без сознания из бассейна. Пострадавшую доставили в больницу. Мать девочки сообщила «Фонтанке», что дочь находится в коме.

ЧП произошло 18 августа. За следующие два дня сердце девочки останавливалось пять раз.

Отдых в Алании закончился для семьи из Татарстана в 2014 году настоящей трагедией. В бассейне утонул шестилетний мальчик. Его мама рассказала журналистам. Что сына никто из персонала даже не пытался спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU