Российские военные доставили еду и одежду в провинцию Алеппо
Маарет-умм-Хауш, куда привезли гуманитарную помощь, сильно пострадал в ходе боевых действий
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Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили в провинцию Алеппо село Маарет-умм-Хауш больше трех тонн еды и одежды.
- Этот населенный пункт в 30 километрах к северу от города Алеппо сильно пострадал в ходе боевых действий, он находится в пятой зоне деэскалации. Мы привезли сюда 500 продовольственных наборов и 500 комплектов одежды. В каждый набор входят: мука, рис, сахар, чай и сгущенное молоко, - сказал представитель ЦПВС Денис Шатайло.
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ИСТОЧНИК KP.RU