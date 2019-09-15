СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-15T17:21:45+03:00

Алексей Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что обострение отношений США и Ирана может привести к новой войне.

Ранее американский коллега Пушкова, Линдси Грэм, предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".

- Грэм хочет втянуть США в большую войну против Ирана, призывая нанести удар по иранским нефтяным объектам. Ситуация вокруг Ирана не перестает накаляться, - написал сенатор в своем Twitter.

Напомним, в ночь на субботу, 14 сентября, на двух государственных нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. В результате Эр-Рияд приостановил добычу 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Кучмы о "сговоре" РФ, Франции и Германии. Сенатор заявил, что на самом деле речь идет о стремлении членов "нормандской четверки" к реальным сдвигам по Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU