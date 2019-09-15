В Минтруде назвали самую высокооплачиваемую вакансию в РФ

СЕГОДНЯ 22:05 2019-09-15T23:21:34+03:00

По данным ведомства, за такую работу предлагают зарплату в 430 тысяч рублей в месяц

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В Министерстве труда и социальной защиты заявили, что самой высокооплачиваемой вакансией в РФ является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

За эту работу, по данным ведомства, предлагают заработную плату в 430 тысяч рублей ежемесячно.

При этом, директор Рыбного союза Сергей Гудков отметил, что обычно механики получают по 200 тысяч рублей. Названная сумма объясняется срочной необходимостью в работнике и встречается крайне редко, пишет издание "Известия".

"Серебро" в рейтинге наиболее высокооплачиваемых работ в РФ у пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности: их ежемесячный заработок составляет 330 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае текущего года Минтруд назвал 10 самых востребованных в России профессий. Наиболее популярными из них оказались продавец-кассир и повар.

ИСТОЧНИК KP.RU