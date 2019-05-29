Минтруд назвал 10 самых востребованных в России профессий
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда провел опрос среди работодателей и составил список профессий рабочих и специалистов среднего звена, которые более всего востребованы на рынке труда в России.
Согласно результатам опроса, самыми востребованными профессиями в нашей стране являются продавец-кассир и повар. Такого мнения придерживаются, порядка 980 респондентов.
На втором месте оказались повара. О необходимости данных работников заявили 862 опрошенных. Третьими стали педагоги профессионального и дополнительного образования (557 респондентов). Кроме того, в топ-10 вошли такие специальности, как юристы, медсестры, бухгалтеры, делопроизводители, специалисты по социальной работе и специалисты по закупкам.
Также работодатели заявили о потребности в представителях таких «новых» профессий, как сити-фермеры, операторы 3D-принтера и инструкторы по интернет-серфингу.
Опрос проводился среди 26,9 тысячи организаций. При этом востребованными по мнению предприятий являются 33 тысячи профессий. Аналитики выделили чуть более 1 тысячи самых необходимых специалистов, говорится в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Самые нужные профессии по мнению работодателей:
1. Продавец-кассир – 980 респондентов;
2. Повар – 862;
3. Педагог профессионального и дополнительного образования – 557;
4. Юристы – 488;
5. Специалисты по социальной работе – 483;
6. Специалисты по закупкам – 384;
7. Медицинские сестры – 312;
8. Делопроизводители – 297;
9. Бухгалтеры – 241;
10. Педагог-дефектолог – 215.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, о самых высокооплачиваемых профессиях на началао 2019 года. Так тройку лидеров составили гинеколог, айтишник и продавец бензина — им обещают по 500 тысяч рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU