2019-09-16T02:33:51+03:00
Политика

Джонсон верит, что Лондону удастся договориться с Брюсселем по Brexit

При этом премьер Британии предупредил, что если заключить соглашение не получится, страна все равно выйдет из ЕС 31 октября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британский премьер Борис ДжонсонБританский премьер Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Британский премьер Борис Джонсон верит в то, что в ближайшие несколько недель Лондону удастся договориться с Брюсселем и заключить соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом он написал в своей статье для газеты The Daily Telegraph, предупредив: если достичь сделки не получится, Соединенное Королевство все равно покинет ЕС 31 октября.

При этом глава правительства отметил, что Великобритания и Евросоюз уже слишком много времени и усилий потратили согласование условий Brexit, поэтому если соглашение будет подписано на октябрьском саммите ЕС, британский парламент обязан будет успеть его утвердить до конца месяца.

«Я поистине верю, что мы способны этого добиться, и уверен также в том, что такое соглашение будет соответствовать как интересам Соединенного Королевства, так и наших европейских друзей», - добавил Борис Джонсон.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, глава кабмина Великобритании пытается и сделку с Брюсселем сохранить, и уложиться с выходом из ЕС до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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