2019-09-15T07:22:04+03:00
В мире

Джонсон планирует обойти запрет на «жесткий» Brexit

В случае необходимости британский премьер будет отстаивать свою правоту в суде
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Борис ДжонсонБорис ДжонсонФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обойти закон, который обязывает отложить выход страны из Евросоюза без сделки.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя британского правительства, в переговорах глава кабмина планирует придерживаться «жёсткого» плана, согласно которому он будет делать все, чтобы сохранить сделку с Брюсселем и провести ее через парламент до 31 октября.

При этом Джонсон намерен отклонить любые предложения об отсрочке Brexit и в отсутствии договоренности осуществить «жесткий» сценарий выхода из ЕС. Свою правоту он будет отстаивать в суде.

Британский премьер начнет реализовывать свой план в понедельник, 16 сентября, на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером.

Напомним, 9 сентября королева Соединённого Королевства Елизавета II подписала законопроект об отсрочке Brexit в случае, если сделка по выходу из Евросоюза не будет одобрена парламентом Великобритании, который в тот же день был вынужден прекратить свою работу до 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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