В Китае планируют начать клонировать панд
Вынашивать редких детенышей будут самки бурых медведей
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В Китае всерьез задумались о запуске программы по клонированию панд. Проводить исследования и процедуры планирует частный бизнес при содействии официальных властей.
По словам заместителя генерального директора китайской компании генной инженерии Sinogene Ван Инин, к проекту уже привлечен крупнейший специалист по вопросам клонирования животных Чэнь Даюань.
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ИСТОЧНИК KP.RU