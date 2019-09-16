2019-09-16T08:31:32+03:00
Дом. Семья

В Китае планируют начать клонировать панд

Вынашивать редких детенышей будут самки бурых медведей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае всерьез задумались о запуске программы по клонированию панд. Проводить исследования и процедуры планирует частный бизнес при содействии официальных властей.

По словам заместителя генерального директора китайской компании генной инженерии Sinogene Ван Инин, к проекту уже привлечен крупнейший специалист по вопросам клонирования животных Чэнь Даюань.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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