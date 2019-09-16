Дома престарелых в России будут строить по новым стандартам

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-16T12:33:12+03:00

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В России обновят требования для строительства домов престарелых. Сейчас большинство заведений возведено в советские времена и это накладывает отпечаток на условия проживания. В будущем планируется, что современные требования позволят сделать жизнь пенсионеров, которые там оказались, гораздо комфортнее и удобнее.

В Минстрое уже отметили, что в зданиях должно быть не менее 150 мест. На каждого человека должно приходится более 12 кв.м., а при двухместном размещении – 18 кв.м.

Каждая комната будет оборудована удобствами, чтобы жильцы имели возможность обустроить свой комфорт. А столовые обязательно расположены в одном корпусе с комнатами, это позволит людям удобно добираться до общественных мест.

По данным НП «Мир старшего поколения», сейчас в России около 270–280 тыс. мест в домах престарелых. На деле требуется гораздо больше, реально существующая потребность - 630 тысяч коек. Из общего числа мест только 50 тысяч находятся в удовлетворительном состоянии.

К 2030 году потребность возрастет до 1 миллиона мест, сообщает газета «Известия».

Эксперты подтверждают, что проблема действительно существует, но она вытекает из экономической плоскости. Сегодня государство оплачивает проживание в пансионате из расчета 2300 (Москва) - 1700 (Московская область), в то время как реальные затраты на комфортный уровень жизни составляют в день от 3 до 12 тысяч рублей.

Ранее в пенсионном фонде объяснили при каких условиях пенсионеру могут снизить пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU