2019-09-15T13:06:46+03:00
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, при каких условиях вам могут уменьшить пенсию

"КП" рассказывает про три ситуации, в которых это могут сделать
Елена ОДИНЦОВА
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Есть три причины, по которым могут урезать пенсиюЕсть три причины, по которым могут урезать пенсиюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Любые случаи, когда пенсия вдруг неожиданно ужимается в размере, естественно, вызывают вопросы. В ПФР объяснили, когда и почему это может случиться.

1.У пенсионера есть какие-то долги. Скажем, за ЖКХ. Или были не оплачены какие-то штрафы. В этом случае, по решению суда, должок может быть вычтен из пенсии — точно так же как и из любого другого дохода. Удержать за раз, правда, могут не более 50% от ежемесячной суммы пенсии. В отдельных случаях — например, долг по алиментам — не более 70%.

2.Пенсионер переехал в другой город. При этом может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете суммы выплат, - в том числе и в меньшую сторону.

3. По каким-то причинам в предыдущие месяцы возникла переплата. Теперь ее вычитают (при этом удерживать могут не более 20% от текущей суммы пенсии). Такое возникает, если у пенсионера изменились обстоятельства, которые влияют на сумму начислений — а пенсионный фонд про это не знал и рассчитывал выплаты по-старому. Пример — тот же переезд в другой город. Или пенсионер решил устроиться на работу, а ему проиндексировали пенсию как неработающему.

В любом случае, если сумма пенсии неожиданно изменилась не в лучшую сторону, - обращаться надо в отделение ПФР. В любое удобное, независимо от места вашей постоянной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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