2019-09-16T12:48:09+03:00
Спорт

Итальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку

Лучано Пассирани позволил себе расистскую шутку в адрес нападающего «Интера»
Дарья КРЫЛОВА
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Нападающий миланской команды Ромелу Лукаку стал причиной увольнения журналиста.Нападающий миланской команды Ромелу Лукаку стал причиной увольнения журналиста.Фото: REUTERS
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Журналист Calcio Mercato, Лучано Пассирани был уволен прямо в прямом эфире телеканала TopCalcio24. Во время обсуждения игры миланского «Интера» (итальянский аналог программы "Все на матч!") Пассирани позволил себе отпустить неоднозначную шутку в адрес темнокожего нападающего миланской команды. Она была истолкована аудиторией как проявление расизма по отношению к Ромелу Лукаку.

«Если во время матча он пойдёт на тебя один на один, ты просто упадёшь замертво. Можешь спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы дать ему поесть». – приводит его слова издание Daily Mail.

По сообщениям того же издания, сразу же после этих слов журналиста, в студию, где снимался прямой эфир, вошел директор канала, извинился за коллегу и объявил о его немедленном увольнении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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