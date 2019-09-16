Захарова рассказала об опасности западных компьютерных игр
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об опасности западных компьютерных игр.
- Это начинается с того, что зритель приучается к тому, что получивший ранение человек может встать, пробежать ещё пару километров, выстрелить 150 раз из пистолета и при этом ещё взять «главный приз», и будет хэппи-энд, - заявила представитель ведомства.
Также официальный представитель МИД РФ выразила обеспокоенность из-за влияния "мягкой силы" на сознание детей.
- Ребёнка с детства приучают к мысли, что нет ничего плохого в том, что ты победил представителя другого государства. Не террористов, а именно государств. Это очень опасно, - подчеркнула Захарова.
При этом дипломат отметила, что не выступает против игровой индустрии в целом.
- Я не говорю, что надо выступать против. Кому в голову такое придёт? Современная индустрия развлечений приучает детей, молодое поколение к тому, что это нормально, что это часть современного мира, что это реальность, - отметила Захарова в интервью Телеграм-каналу "Расстрига".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Штатам стоит извиниться и выплатить компенсации пострадавшим от бомбежек Югославии. Ранее американский посол Кайл Скотт предложил Сербии пересмотреть отношение к бомбардировкам НАТО в 1999 году.
ИСТОЧНИК KP.RU