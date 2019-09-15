Американский посол предложил Сербии пересмотреть отношение к бомбардировкам НАТО в 1999 году

СЕГОДНЯ 18:37 2019-09-15T18:47:40+03:00

Кайл Скотт напомнил, что настало время улучшить отношения со Штатами

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Покидающий должность американского посла в Сербии Кайл Скотт в своем прощальном интервью посоветовал сербам смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО "в более широкой перспективе".

- Прошло 20 лет с тех пор, последний момент двинуться вперед и улучшить наши отношения, а у нас есть очень хороший фундамент для такого прогресса, - отметил Скотт.

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ИСТОЧНИК KP.RU